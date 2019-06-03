Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем

Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своим пресс-секретарем, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - говорится в тексте указа.

Юлия Мендель родилась в Херсоне, а училась на журналиста в Киеве. По информации СМИ, она работала на украинских телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка на Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Конкурс на должность секретаря Зеленский объявил 30 апреля. От соискателей требовалось владение тремя языками, в том числе украинским и английским, опыт работы журналистом или в публичной сфере и готовность работать круглосуточно.

Всего на эту должность поступили заявки от примерно 4000 кандидатов, сообщила"Украинской правде" пресс-секретарь "Команды Зеленского" Ирина Победоносцева.