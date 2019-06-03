Вышел трейлер фильма о противостоянии Ferrari и Ford в Ле-Мане

Кинокомпания «Двадцатый век Фокс» выпустила трейлер фильма о противостоянии Ferrari и Ford в гонке «24 часа Ле-Мана». Сюжет картины Ford v Ferrari расскажет о группе инженеров, которые под руководством Кэрролла Шелби и Кена Майлса строят новый «Форд» для сезона 1966 года.

Главные роли в фильме Ford v Ferrari исполнят Мэтт Деймон (Кэрол Шелби) и Кристиан Бэйл (Кен Майлс). Их герои вместе будут строить для Ford Motor Company революционный гоночный автомобиль, одновременно пытаясь бороться с «корпоративной бюрократией, законами физики и личными демонами». Эта машина позволит «Форду» побить Ferrari и стать победителем марафона «24 часа Ле-Мана». Картина выйдет в прокат 15 ноября этого года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«24 часа Ле-мана» 1966 года закончились тройной победой Ford — спорткарам Ford GT40 Mk.II удалось финишировать друг за другом. Ferrari 275 GTB/C команды Maranello Concessionaires стала в этой гонке лишь восьмой. Следующие три года GT40 оставался безоговорочным лидером марафона.