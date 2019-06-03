СМИ: визит Трампа обойдется британским силам безопасности в $31 млн

Расходы британской полиции на обеспечение безопасности президента США Дональда Трампа по время его первого государственного визита в Великобританию (3-6 июня) составят около £25 млн ($31,5 млн). Об этом сообщает в понедельник газета Daily Express.

Значительная их часть будет потрачена на создание "зоны безопасности" вокруг Букингемского дворца на фоне готовящихся в Лондоне массовых акций протеста против визита главы Белого дома. Ожидается, что на улицы британской столицы могут выйти двести пятьдесят тысяч человек. Самая масштабная акция протеста запланирована на вторник, когда Трамп будет встречаться с главой британского правительства Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Предполагается, что по Лондону Трамп будет передвигаться только на личном бронированном лимузине или президентском вертолете. В поездке президента США сопровождает элитное подразделение секретной службы Hawkeye ("Соколиный глаз"). Оно может быть задействовано в любой момент, отмечает Daily Express.

В операции по обеспечению безопасности президента США в Лондоне задействованы 10 тыс. офицеров полиции Соединенного Королевства.