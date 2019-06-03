Власти провинции Хайнань намерены к 2030 году установить на острове около 940 тыс. точек для подзарядки электромобилей и гибридных авто. Об этом сообщила газета China Daily.

По данным издания, эти меры являются частью плана администрации Хайнаня по прекращению к 2030 году продажи в регионе автомобилей на дизельном топливе и бензине и переходу к экологически чистому транспорту, в частности электромобилям и гибридным авто. Действия властей нацелены на защиту окружающей среды острова и сохранение уникальной природы курорта, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно плану властей, с 2019 года все компании бизнес-сообщества и госпредприятия на острове обязуются перейти на экологически чистые автомобили.

По данным на конец 2018 года, на Хайнане насчитывалось более 23 тыс. "зеленых" авто, что составляет около 1,8% от общего числа автомобилей на острове. Для обслуживания экологически чистых транспортных средств в провинции функционируют более 4,6 тыс. зарядных станций.