Президент Республики Арцах встретился с председателем Армянского общего благотворительного союза Перчем Седракяном

Президент Республики Арцах Бако Саакян 3 июня встретился с председателем Армянского общего благотворительного союза (АОБС) Перчем Седракяном и членами возглавляемой им делегации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления ряда программ в Арцахе.

Президент Саакян высоко оценил активное участие АОБС в деле социально-экономического развития, международного признания Арцаха и решения общенациональных задач.

Во встрече приняли участие госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян, другие должностные лица.