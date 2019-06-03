Президент Республики Арцах встретился с председателем Армянского общего благотворительного союза Перчем Седракяном
17:14, 3 Июнь, 2019
Президент Республики Арцах Бако Саакян 3 июня встретился с председателем Армянского общего благотворительного союза (АОБС) Перчем Седракяном и членами возглавляемой им делегации.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления ряда программ в Арцахе.
Президент Саакян высоко оценил активное участие АОБС в деле социально-экономического развития, международного признания Арцаха и решения общенациональных задач.
Во встрече приняли участие госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян, другие должностные лица.