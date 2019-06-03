Ашот Гулян встретился с Райаном Гриффитсом

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 3-го июня принял доцента факультета политологии Школы Максвелла гражданства и связей с общественностью Сиракузского университета США Райана Гриффитса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, во время встречи обсуждались вопросы касательно признания Республики Арцах, перспектив решения азербайджано-карабахского конфликта, роли Арцаха в международных процессах, а также давления со стороны Азербайджана на иностранцев, посещающих Арцах.

Предмет исследования Райана Гриффитса - динамика сецессии (отделения), изучение суверенитета (самоуправления), а также государственной системы и международного порядка.