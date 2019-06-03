Граждане Казахстана покупают в Армении машины, нарушают ПДД  с армянскими номерами и избегают штрафов: разъяснение посла

В Казахстане проверки автомобилей с армянскими государственными номерами не имеют ничего общего с армянами. В последнее время граждане Казахстана часто покупают автомобили из Армении, совершают нарушения с армянскими государственными номерами и избегают штрафа. Об этом в беседе с Арменпресс сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Казахстане Гагик Галечян.

«Они импортируют автомобили, водят с армянскими номерами и не штрафуются за нарушение правил дорожного движения», - сказал посол, добавив, что 99 процентов правонарушителей - это граждане Казахстана, которые остаются безнаказанными.

Коснувшись нашумевшего видео, где и.о. командира полка ДПП департамента полиции Нур-Султана Бауыржан Хантемиров призывает проверять "армянские авто" и заявляет, что, если на них не будут составлены протокола, утром все командиры взводов должны будут явиться к нему с объяснительными, посол отметил, что было проведено служебное следствие и полицейский понес наказание.

«Это касается не армян, речь идет о машинах с армянскими номерами», - пояснил он.

То, что граждане Казахстана начали практиковать покупку автомобилей с армянскими номерами во избежание штрафов, неоднократно

обсуждалось в казахстанских СМИ

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