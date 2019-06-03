ЦБ прогнозирует экономический рост в диапазоне 4,6-6,1%

Согласно краткосрочным прогнозам Центробанка Армении, экономический рост в 2019 году будет в диапазоне 4,6-6,1%. Как сообщает Арменпресс, годовой отчет о деятельности ЦБ председатель банка Артур Джавадян представил на заседании НС.

«Я представлю макросреду, на которой спрогнозирован уровень инфляции и разработана денежно-кредитная политика на предстоящий период. Согласно нашему краткосрочному прогнозу, экономический рост в 2019 году будет в диапазоне 4,6-6,1 процента, что в основном будет способствовать частное потребление. Высокому росту частного потребления будет в первую очередь способствовать ускоренный рост кредитов для населения по сравнению с ростом кредитов для бизнеса», - сказал Джавадян.