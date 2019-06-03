Правительство предлагает на определенных реках запретить разрешение на водопользование для малых ГЭС

Правительство Армении предлагает запретить на некоторых реках предоставление разрешения на водопользование с целью строительства новых малых гидроэлектростанций. Как передает «Арменпресс», проект О внесении изменений и дополнений в “Водный кодекс Армении” представил министр охраны природы, Эрик Григорян.

“Этим делается попытка урегулировать основания для отказа и предоставления разрешений в сфере водопользования малых ГЭС. По законодательной инициативе предлагается запретить предоставление разрешений на водопользование на определенных реках и речных участках. В частности, предоставление разрешения на водопользование малых гидроэлектростанций запрещается в тех случаях, когда строительство ГЭС предусматривается на тех реках, где есть места нереста эндемичных видов рыб, зарегистрированных в Красной книге или типичных для территории РА, и тех рек, нагрузка которых по деривационным каналам превышает 40%. Также на тех реках, где есть водоизмерительные наблюдательные точки и предполагаемые водозаборные и водоотводные точки превышают водоизмерительные точки”, - представил Григорян.

Заявки на разрешения на водопользование гидроэлектростанций отклоняются также, если строительство малых гидроэлектростанций осуществляется в зонах охраны особо охраняемых природных территорий, на территориях, прилегающих к природным памятникам в радиусе 150 метров, в зонах охраны водных экосистем, на территориях формирования потока реки и на речных участках, где имеются оползневые участки, а также на лесных землях или территориях, где с целью строительства дорог планируется вырубка леса.

Проектом предусмотрено также регулировать и сроки разрешения на водопользование.