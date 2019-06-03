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Временно будет прекращена подача газа в некоторые многоквартирные дома на улицах Севака, Дро и Рубинянц


ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 4-го июня с 10: 00 до 17: 00 часов будет прекращено газоснабжение многоквартирных зданий ул. Севака 90, 92 административного района Канакер,  ул. Дро  4, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 18, ул. Рубинянц 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и прилегающих общественных объектов различного назначения.

“Приносим  извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.




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