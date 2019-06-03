Пять футболистов покинули “Арарат”
5 футболистов “Арарата” покинули команду. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба.
“Клуб на двусторонней основе расторг контракты с Артёмом Симоняном и Саргисом Метояном. Срок контрактов истек с Деяном Вукомановичем, Андреем Яковлевым и Матвеем Гуйгановым”, - говорится в сообщении.
На чемпионате Армении по футболу 2018 - 2019 гг. ФК “Арарат” с 22 очками занял последнее, 9 место.
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