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Пять футболистов покинули “Арарат”


5 футболистов “Арарата” покинули команду. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба.

“Клуб на двусторонней основе расторг контракты с Артёмом Симоняном и Саргисом Метояном. Срок контрактов истек с Деяном Вукомановичем, Андреем Яковлевым и Матвеем Гуйгановым”, - говорится в сообщении.

На чемпионате Армении по футболу 2018 - 2019 гг.  ФК “Арарат” с 22 очками занял последнее, 9 место.




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