Специалист по Конституции видит оздоровление судебной системы исключительно поэтапным вариантом

Специалист по конституционному праву, Вардан Айвазян видит программу оздоровления судебной системы исключительно поэтапным вариантом, чтобы не привести судебн систему к коллапсу. Как передает «Арменпресс», на встрече с журналистами Вардан Айвазян высказался, что для оздоровления судебной системы ни один процесс не должен быть вне логики Конституционного и правового регулирования.

Айвазян отметил, что переходное правосудие и веттинг в рамках действующих правовых регулирований не могут быть жизнеспособными. “Представьте, что у нас есть веттинговая комиссия, которая подвергает веттингу какого-либо судью. Судья должен воспользоваться предоставленными ему Конституцией правами человека, и если веттинговая комиссия будет рассматриваться как государственный орган, то действия этого государственного органа должны быть обжалованы в административном суде. То есть, мы вновь оказываемся в закрытом круге веттинга и судебной власти”, - пояснил он.

Конституционовед сказал, что голосованием большинства НС должны быть внесены изменения в переходные положения Конституции 213, 215, причем для внесения изменений в эти положения абсолютно не нужен референдум. “Это осуществляет исключительно Национальное собрание и должно быть внесено следующее правовое регулирование, чтобы все судьи судебной системы, в том числе и Конституционного суда, назначенные до вступления в силу Конституции 2015 года, должны пройти процесс переназначения регулированием действующей Конституции и действующего конституционного Закона “Судебный кодекс”, что даст возможность тем же судьям вновь побороться за свои должности”, - сказал он.

20 мая премьер-министр Республики Армения, Никол Пашинян выступил с заявлением о судебной системе. В своем выступлении он отметил, что все судьи, действующие в Армении, должны пройти так называемый vetting. То есть, общество должно иметь полную информацию о политических связях и их происхождении судьи, имущественном положении, о деятельности, об индивидуальных и профессиональных качествах, развернувшихся в статусе судьи в предыдущий период.