По делу о злоупотреблениях, допущенных в процессе разработки и реализации программы “Север - Юг”, выявлены новые эпизоды злоупотребления

В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотреблений, допущенных в процессе разработки и реализации программы “Дорожный коридор Север-Юг”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Ранее Следственный комитет сообщал, что в рамках реализации программы “Дорожный коридор Север - Юг” обнаружены очевидные злоупотребления, в результате чего ущерб, нанесенный государству, по предварительным подсчетам, составляет 23.553.817.000 драмов.

В результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, проведенных в рамках предварительного следствия, выявлены и другие преступные проявления, по которым возбуждены два других уголовных дела, которые объединены в уголовное дело по фактам предполагаемых злоупотреблений, допущенных в процессе разработки и реализации программы ”Дорожный коридор Север - Юг”.

В частности, следствием были получены данные о том, что в рамках договора, организованного директором компании-субподрядчика, осуществляющей работы по укладке асфальта на некоторых участках транша 1 (Ереван - Арташат и Ереван -Аштарак), с умыслом совершения мошенничества - хищения чужого имущества в особо крупных размерах, в рамках договора с целью осуществления компанией работ по укладке асфальта с 21 ноября 2014 года по 2016 год в составленных в период с 6 июня исполнительных актах, актах приема сдачи и выписанных налоговых счетах, заказчику обманом и злоупотреблением его доверием, были переданы работы не на сумму 771.652.520 драмов РА в соответствии с предусмотренными договором критериями, а работы по более низким стандартам - 556.615.520 драмов РА, в результате чего мошенничеством была похищена сумма в особо крупных размерах - 215.037.000 драмов. На основании данных, содержащих признаки очевидных новых преступлений, выявленных в ходе предварительного следствия, от 24.05.2019 г. возбуждено новое уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 178, части 2 статьи 214 и части 2 статьи 308 Уголовного кодекса РА.

Кроме того, в ходе предварительного следствия были получены данные о том, что директор той же компании-субподрядчика, с целью злостного уклонения от уплат налогов, возникающих в ходе трудовой деятельности компании, приобрел у ряда компаний фальшивые документы о расходах компании, которые с целью неуплаты компанией налогов в особо крупных размерах, в установленном законом порядке включил в отчеты КГД при правительстве РА, в результате чего он уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах, тем самым нанеся государству ущерб в особо крупных размерах.

По факту 30.04.2019 г. в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА принято решение возбудить уголовное дело по части 3 статьи 189 и части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РА.

На основании полученных достаточных доказательств 31 мая 2019 г. директору компании-субподрядчика было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 178, части 3 статьи 38-189 и части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РА.

Последним в качестве гарантии возмещения нанесенного ущерба на депозитный счет Следственного комитета РА было перечислено 200 млн драмов.

По решению следователя был также наложен арест на обнаруженные при обыске его квартиры 31.900.000 драмов РА, 3 млн рублей РФ и 60.000 долларов США.

Для выяснения точного размера налоговых обязательств, подлежащих дополнительному исполнению, в указанной компании и ряде других компаний, выписавших компании налоговые счета, назначены налоговые проверки.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.