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Сборная Арцаха сыграет со сборной Чамерии: В Арцахе продолжается ConiFA-2019


В рамках проходящего в Арцахе чемпионата Европы ConiFA-2019 (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) сборная Республики Арцах встретится со сборной Чамерии. Как передает «Арменпресс», встреча состоится 3 июня, в 18: 00 на стадионе Мартуни. Сборная Арцаха в первом матче одержала победу над командой Сапми со счетом 3:2. Команда Чамерии со счетом 3:1 уступила сборной Абхазии.

Сборная Западной Армении сыграет с командой Секе ланда, Сапми - с Абхазией, а Южная Осетия -со сборной Падании.

Чемпионат Европы по футболу проводится в столице Арцаха - Степанакерте, Мартуни, Мартакерте и Аскеране.




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