Сборная Арцаха сыграет со сборной Чамерии: В Арцахе продолжается ConiFA-2019
В рамках проходящего в Арцахе чемпионата Европы ConiFA-2019 (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) сборная Республики Арцах встретится со сборной Чамерии. Как передает «Арменпресс», встреча состоится 3 июня, в 18: 00 на стадионе Мартуни. Сборная Арцаха в первом матче одержала победу над командой Сапми со счетом 3:2. Команда Чамерии со счетом 3:1 уступила сборной Абхазии.
Сборная Западной Армении сыграет с командой Секе ланда, Сапми - с Абхазией, а Южная Осетия -со сборной Падании.
Чемпионат Европы по футболу проводится в столице Арцаха - Степанакерте, Мартуни, Мартакерте и Аскеране.
- 15:04 Детское фото Ким Кардашьян в пижаме поразило фанатов
- 14:57 Сборная Арцаха сыграет со сборной Чамерии: В Арцахе продолжается ConiFA-2019
- 14:55 Эмир Кустурица представит фильм о Чингисхане в 2020 году
- 14:51 Трамп назвал мэра Лондона неудачником
- 14:47 Вход детей в школы Еревана с самым большим количеством учеников с сентября будет по пропускам
- 14:45 Арсен Джулфалакян продемонстрировал свое новое средство передвижения: в перерыве заседания НС он проехался по городу
- 14:20 Кушнер не уверен, что палестинцы способны к самоуправлению без Израиля
- 14:11 Канцлер Австрии Бригитте Бирляйн и ее правительство приняли присягу
- 14:00 По адресу Багреванда 5 пресечена попытка самосожжения гражданина
- 13:41 СМИ: консервативный блок ХДС/ХСС не исключает распада правящей в Германии коалиции
- 13:31 Учения НАТО Saber Guardian 2019 начались в Румынии
- 13:22 СМИ: США на встрече в Иерусалиме намерены предложить России сделку по Сирии
- 13:19 Глава МИД Ирана заявил, что политика санкций со стороны США будет иметь последствия
- 13:11 СМИ: число погибших при разгоне лагеря оппозиции в Хартуме возросло до 12
- 13:07 Глава британского МИД заявил, что Лондон привык к неожиданностям со стороны Трампа
- 13:05 Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию
- 12:51 Полицейские обнаружили мать, бросившую новорожденного в водовод
- 12:44 Парламент принял проект о выделении единовременного пособия детям, подвергшимся траффикингу
- 12:42 103 студента из 56 стран завершили учебу в Дилижанской международной школе
- 12:14 Полицейские, пострадавшие во время событий 1 марта, но подвергшиеся уголовному преследованию, не получат содействия: изменения в проекте
- 12:06 Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о разрешении организации азартных игр только в Цахкадзоре, Джермуке, Севане и Мегри
- 12:06 Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение
- 12:01 Парламент Армении принял в первом чтении проект Закона о назначении в ряде случаев мягкого наказания
- 11:57 СМИ: министры обороны США и Южной Кореи обсудили возобновление диалога с КНДР
- 11:55 Мэй считает визит Трампа в Великобританию возможностью укрепить партнерство с США
- 11:48 Своим первым рейсом на армянский рынок выходит новая авиакомпания
- 11:18 Рикотский тоннель в Грузии закроют c 3 по 7 июня
- 11:12 Парламент Армении принял проект о введении пошлины на импортируемый цемент в размере 14 тысяч драмов
- 11:00 В апелляционном суде состоится судебное заседание по решению не прекращать уголовное преследование Кочаряна на основании неприкосновенности
- 10:59 Трамп заявил, что понимает сомнения Помпео по "сделке века"
- 10:56 Парламент Армении единогласно проголосовал за ограничение рекламы лиц, предлагающих услуги нелицензированного кредитного посредничества
- 10:54 Парламент Армении принял проект изменений в ряде законодательных пунктов относительно осужденных, арестованных и арестованных лиц
- 10:48 МО Армении объявляет конкурс на назначение на военную службу в группу современных технологий специалистов высоких технологий
- 10:47 Роухани заявил, что США должны сами вернуть нормальные условия для диалога с Ираном
- 10:35 Аппарат премьер-министра Армении будет иметь 720 сотрудников, утвержден устав Офиса главного комиссара по делам диаспоры
21:00, 30.05.2019
Просмотрели 1094 раз Сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили конкретные шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
20:14, 27.05.2019
Просмотрели 1056 раз Глава МИД Армении обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ вопрос полноценного вовлечения Арцаха в переговорный процесс
19:00, 27.05.2019
Просмотрели 1051 раз Венецианская комиссия готова поддержать реформы судебно-правовой системы Армении: письмо Букиккио Пашиняну
16:23, 28.05.2019
Просмотрели 1042 раз Накануне финала Евролиги — «Арсенал»-«Челси»
21:35, 31.05.2019
Просмотрели 1038 раз Спикер НС Армении примет участие в 4-м саммите председателей парламентов стран Центральной и Восточной Европы