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Вход детей в школы Еревана с самым большим количеством учеников с сентября будет по пропускам


В 30 школах Еревана с сентября стартует бесплатная пилотная программа. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь мэра Еревана, Акоп Карапетян сказал, что вход в эти школы будет по пропускам. “ Выбраны школы с самым большим количеством учеников. Цель - обеспечение безопасности”, - отметил Карапетян.

Он также сообщил, что программа будет иметь дополнительные платные услуги. По желанию, родитель, например, может получить сообщение о входе и выходе ребенка из школы.




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