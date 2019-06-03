Вход детей в школы Еревана с самым большим количеством учеников с сентября будет по пропускам

В 30 школах Еревана с сентября стартует бесплатная пилотная программа. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь мэра Еревана, Акоп Карапетян сказал, что вход в эти школы будет по пропускам. “ Выбраны школы с самым большим количеством учеников. Цель - обеспечение безопасности”, - отметил Карапетян.

Он также сообщил, что программа будет иметь дополнительные платные услуги. По желанию, родитель, например, может получить сообщение о входе и выходе ребенка из школы.