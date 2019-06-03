Арсен Джулфалакян продемонстрировал свое новое средство передвижения: в перерыве заседания НС он проехался по городу

Член парламентской фракции “Мой шаг”, Арсен Джулфалакян в перерыве заседания парламента на электрическом скутере проехался по улицам Еревана.

Как передает «Арменпресс», об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

“Недавно один журналист спрашивал, как и в чьем сопровождении я приезжаю в НС. Сегодня в перерыве я так вышел из НС и так и собираюсь вернуться чуть позже. Это прекрасный транспорт, особенно для тех, кто умеет его водить, и должен использовать его в центре города. Конечно, желательно, чтобы было больше специальных парковочных мест, и пандусы соответствовали”, - написал депутат.