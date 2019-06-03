Кушнер не уверен, что палестинцы способны к самоуправлению без Израиля

Старший советник президента США Джаред Кушнер выразил сомнение в способности палестинцев осуществлять самоуправление без участия Израиля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Есть надежда, что со временем, они смогут стать способными управлять", - ответил он в интервью порталу Axios на вопрос, смогут ли палестинцы осуществлять самоуправление.

При этом Кушнер заметил, что палестинцам "нужны справедливая судебная система… свобода слова, свобода самовыражения, терпимости ко всем религиям", прежде чем Палестина станет "пригодной для инвестиций".

На вопрос, могут ли палестинцы быть свободны от правительственного или военного вмешательства Израиля, Кушнер ответил, что "это высокая планка". "Если у вас нет подобающей государственной структуры и надлежащей системы безопасности, когда люди живут в страхе перед террором, это наносит вред палестинцам", - сказал советник президента.

Ранее сообщалось, что США планируют представить план ближневосточного урегулирования, известный как "сделка века", на экономическом форуме в Бахрейне 25 июня.