Канцлер Австрии Бригитте Бирляйн и ее правительство приняли присягу

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера республики Бригитте Бирляйн и министров ее переходного правительства на время работы до досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Церемония объявления и назначения новых членов кабинета министров республики состоялась в понедельник в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент также освободил от исполнения обязанностей министров прежнего правительства во главе с временно исполнявшим обязанности канцлера Хартвигом Лёгером, которым 28 мая было поручено обеспечить упорядоченную передачу власти переходному правительству.

В переходном правительстве Австрии произошло слияние нескольких федеральных министерств, постов министров в ведомстве федерального канцлера и упразднение должностей статс-секретарей при министерствах финансов и внутренних дел республики. Всего в кабинете министров будут работать 12 членов правительства: шесть постов заняли мужчины, шесть постов - женщины.

69-летняя Бригитте Бирляйн стала первой женщиной на посту федерального канцлера в истории Австрии. До этого назначения она занимала должность председателя австрийского Конституционного суда. Юрист по образованию, Бирляйн родилась в Вене 25 июня 1949 года, высшее образование получила в Венском университете.

В 1990-2003 годах служила в генеральной прокуратуре при Верховном суде Австрии. В 2018-2019 годах занимала пост председателя Конституционного суда Австрии. Обладает хорошими контактами в консервативной Австрийской народной партии (АНП) и правой Австрийской партии свободы (АПС), но не состоит в этих политических партиях.

Перестановки в австрийском правительстве произошли после того, как 27 мая Национальный совет вынес вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. 28 мая президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Курцем и поручил его министрам временно исполнять обязанности до назначения нового канцлера и формирования переходного правительства.

Австрия из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) готовится к досрочным парламентским выборам в сентябре 2019 года.