По адресу Багреванда 5 пресечена попытка самосожжения гражданина
3-го июня в 11:50 в службу “911” поступил звонок о том, что по адресу Багреванда 5 города Еревана гражданин угрожает совершить самосожжение. Как стало известно «Арменпресс» с официального сайта МЧС РА, на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.
В результате переговоров, проведенных сотрудником адвокатской службы, удалось предотвратить попытку самосожжения гражданина, личность которого пока не установлена. Спасатели на месте происшествия осуществили дежурство.
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