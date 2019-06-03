По адресу Багреванда 5 пресечена попытка самосожжения гражданина

3-го июня в 11:50 в службу “911” поступил звонок о том, что по адресу Багреванда 5 города Еревана гражданин угрожает совершить самосожжение. Как стало известно «Арменпресс» с официального сайта МЧС РА, на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

В результате переговоров, проведенных сотрудником адвокатской службы, удалось предотвратить попытку самосожжения гражданина, личность которого пока не установлена. Спасатели на месте происшествия осуществили дежурство.