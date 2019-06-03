СМИ: США на встрече в Иерусалиме намерены предложить России сделку по Сирии

США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране. Как передает Арменпресс, об этом пишет Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники.

"Стороны обсудят дорожную карту, в рамках которой США и их союзники предлагают Москве стимулы в Сирии, такие как восстановление, легитимность (президента Башара Асада) и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана в стране", - цитирует издание свои источники.

В конце июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат в конце июня намерены собраться в Иерусалиме обсудить вопросы региональной безопасности.