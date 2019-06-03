СМИ: число погибших при разгоне лагеря оппозиции в Хартуме возросло до 12

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что количество погибших при разгоне суданскими военными палаточного городка оппозиции в Хартуме увеличилось до 12.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме. Сообщалось о применении огнестрельного оружия, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент известно уже о 12 погибших при разгоне суданскими военными палаточного городка", - сказал в эфире корреспондент телеканала.

Вслед за разгоном палаточного лагеря, ведущее суданское оппозиционное движение Объединение профсоюзов Судана призвало жителей страны начать акцию гражданского неповиновения.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.