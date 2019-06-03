Глава британского МИД заявил, что Лондон привык к неожиданностям со стороны Трампа

Великобритания привыкла к неожиданностям со стороны президента США Дональда Трампа, такие его действия не повлияют на отношения двух стран. Так в воскресенье прокомментировал в интервью телеканалу CBS министр иностранных дел королевства Джереми Хант решение Трампа поддержать Бориса Джонсона в борьбе за пост премьер-министра страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"За последние несколько лет мы немного больше узнали президента <...> Мы уже привыкли к неожиданностям с его стороны. Это не повлияет на теплый прием, который мы окажем ему. Британия и Америка - два лучших друга, которых вы только можете найти на планете", - сказал министр, ранее объявивший о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии.

В Великобритании американский лидер подвергся резкой критике после того, как заявил, что бывший глава британского МИД Джонсон отлично справится с обязанностями премьер-министра страны, если будет избран новым лидером Консервативной партии.