Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию

Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланьей прибыл в понедельник в Великобританию с государственным визитом. Приземление президентского самолета в лондонском аэропорту Станстед показал в прямом эфире телеканал Sky News.

Глава Белого дома посещает Великобританию уже во второй раз, но впервые с государственным визитом по приглашению Ее Величества Елизаветы II. Визит рассчитан на три дня, первый из которых, согласно ранее опубликованной программе, предполагает торжественную церемонию в Букингемском дворце, где президент и его супруга смогут встретиться с британским монархом и другими членами королевской семьи. На понедельник запланировано также посещение Вестминстерского аббатства, где Трамп возложит венок к расположенной там могиле неизвестного солдата. Вечером состоится торжественный банкет с участием Елизаветы II и Терезы Мэй, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во вторник Трамп проведет двусторонние переговоры с Мэй, а также встретится с представителями деловых кругов двух стран и посетит прием в Уинфилд-Хаусе - резиденции посла США в лондонском Риджентс-парке. На встрече с Мэй американский лидер планирует затронуть тему сделки о свободной торговле, которую две страны могут заключить в течение нескольких месяцев после Brexit, чтобы помочь Лондону компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС.