Полицейские обнаружили мать, бросившую новорожденного в водовод

2 июня в 19:00 в отделение полиции Вагаршапата поступил звонок, что в деревне Мусалер, в канале обнаружен мертвый ребенок.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, выехавшая на место оперативная группа обнаружила в канале, находящемся по соседству с улицей Чаренца села Мусалер тело новорожденного мальчика.

В ходе подготовки материалов, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, предпринятым сотрудниками Вагаршапатского отдела полиции, выяснилось, что 23 мая около 18: 00 жительница села Паракар, положив в мешок мертвое тело своего новорожденного плода, выбросила его в водоканал.

2 июня в 22: 00 гражданка была доставлена в Вагаршапатское отделение полиции и дала признательные показания.

При внешнем осмотре следов насилия на теле не обнаружено. Обстоятельства выясняются. Назначены экспертизы. Ведется следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.