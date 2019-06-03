Парламент принял проект о выделении единовременного пособия детям, подвергшимся траффикингу

Национальное собрание РА во втором чтении полностью приняло проект Закона о внедрении в Армении новых механизмов борьбы с траффикингом и эксплуатацией людей, предусматривающий также и единовременное денежное пособие лицам, подвергшимся эксплуатации в возрасте до 18 лет. Как передает «Арменпресс», законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон “Об идентификации и содействии лицам, подвергшимся траффикингу и эксплуатации” был принят единогласно.

Изменения, в частности, будут способствовать улучшению механизмов защиты прав ребенка и повысят эффективность действующей системы.

Предусмотрено регулирование, которое создает основу для разработки процедуры поддерживания детей, подвергшихся траффикингу и эксплуатации, и формирования четких рамок сотрудничества между государственными органами и органами территориального управления. Проект будет способствовать более эффективной организации работ комиссии по идентификации, эффективной реализации права ребенка на образование.

Также будет сформирован процесс предоставления единовременного денежного пособия жертвам особой категории, детям, подвергшимся эксплуатации до достижения 18 лет, они смогут получить единовременную пособие в размере 250 тысяч драмов.

Проект направлен на устранение неточностей, возникших в ходе применения закона.