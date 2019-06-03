103 студента из 56 стран завершили учебу в Дилижанской международной школе

Дилижанская международная школа пожелала доброго пути уже четвертой группе своих учеников. Еще 103 международных студента пополнили ряды послов Армении по всему миру.

Как сообщает «Арменпресс», на выпускном мероприятии присутствовали соучредитель колледжа, председатель Попечительского совета, Вероника Зонабенд , член Совета Попечителей колледжа, председатель совета директоров Брюссельского университета, Пьер Гурджян, губернатор Тавуша, Айк Чобанян, мэр Дилижана, Армен Сантросян и ряд других должностных лиц.

“Пять лет назад строители завершили свою работу и вышли из этого здания, чтобы оно приняло своих первых студентов. Сегодня мы здесь, чтобы пожелать доброго пути 103 замечательным студентам из 56 стран, которые завершают очень важный период своей жизни. В этом году тема нашего выпускного мероприятия - признательность. Мы признательны и благодарны нашим учредителям, более 500 донорам, партнерам, выпускникам и всем тем, кто внес свой вклад в этот колледж. Дорогие выпускники, предыдущие два года были для вас важным, и в то же время трудным периодом. Мы были свидетелями Ваших достижений, провалов, разочарований и воодушевлений, видели Ваши улыбиу и слезы. Благодарим Вас за то, что вы увозите с собой частичку Армении”, - отметил директор Дилижанской международной школы, Габриел Абад Фернандес.

“Продолжая сегодняшнюю тему признательности, я хочу поблагодарить всех Вас за то, что прекрасные здания, инфраструктуры и природа ничто, если там нет людей. Люди, которые связаны друг с другом воспоминаниями, традициями, и вместе создают историю. У нас традиция быть признательными. Здесь люди не думают только о своих успехах, но и заботятся об окружающих их людях и общине. Это невероятно, но уже 5 лет колледж открывает свои двери перед студентами. В октябре этого года мы широко отметим День рождения школы. Я рада и горжусь, и хочу пригласить всех Вас в октябре вместе отметить пятилетие колледжа”, - отметила соучредитель колледжа, председатель Попечительского совета, Вероника Зонабенд.

Завершающим этапом, организованных в школе мероприятий, стал концерт. В школу приехали родители, доноры, коллеги выпускников, а также выпускники школы разных лет.

Международная школа UWC Dilijan 14-я из 18 колледжей Движения колледжей мира и первая международная школа-интернат в Армении. Первые 96 студентов поступили в колледж в 2014 году. Сейчас школа предлагает диплом международного бакалавриата ученикам 11-12 классов.

За прошедшие 5 лет школа была вторым домом для около 500 студентов, 96% из которых обучались на полную или частичную стипендию. На данный момент в школе учатся 218 студентов из 77 стран, 92% из которых получили полную или частичную стипендию.