Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о разрешении организации азартных игр только в Цахкадзоре, Джермуке, Севане и Мегри

Национальное собрание РА единогласно приняло в первом чтении законодательную инициативу об ограничении деятельности бетшопов. Этим планируется разрешить деятельность бетшопов только в административных границах Цахкадзора, Джермука, Севана и Мегри. Как передает «Арменпресс», авторами законопроекта О внесении дополнений в Закон РА “О лотереях” являются депутаты фракции “Мой шаг”: Ален Симонян, Сипан Пашинян и депутат фракции “Процветающая Армения”, Наира Зограбян.

Проект направлен на ограничение возможности граждан участвовать в азартных играх. Проектом устанавливается, что игры могут быть организованы непосредственно через игровой зал или посредством тотализатора и автоматизированного оборудования только в административных границах Цахкадзора, Джермука, Севана и Мегри. Проектом предусматриваются также возрастные ограничения, и практически не предоставляется возможность наличных сделок.

После полного принятия закона, он вступит в силу с ноября 2020 года. Но это не будет касаться автоматов для ставок, установленных на газозаправочных станциях.