Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение

США готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что он никогда не произведет атомное оружие. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Rheinische Post.

"Мы гарантируем, что Иран никогда не станет обладать атомным оружием. Мы готовы заключить с Ираном соглашение, если он будет готов гарантировать, что там не будут развиваться возможности для производства атомного оружия, которое представляет угрозу миру", - сказал Помпео. Касаясь заключенной в 2015 году сделки с Ираном, госсекретарь отметил, что, по мнению президента США Дональда Трампа, она "напрямую" ведет к обладанию Ираном ядерного оружия. "Я считаю совершенно так же. Этого нельзя принять, поэтому мы вышли из сделки", - заметил Помпео.

"Кроме того, мы не можем закрывать глаза на то, что от Ирана исходят и другие угрозы, непосредственно в Германии, в центре Европы. Иранская ракетная программа развивается, Иран везде в мире размещает членов движения "Хезболлах", осуществляет атаки в Европе", - утверждал госсекретарь США. По его словам, "ядерная сделка ничего в этом не изменила".

Помпео рассчитывает, что санкции США вынудят Иран изменить свой политический курс и сесть за стол переговоров. "Мы ожидаем, что Иран это сделает. Президент Трамп много раз говорил о том, что если Иран будет готов, то и мы будем готовы возобновить переговоры", - сказал Помпео. По его мнению, санкции также привели к тому, что у сил, которые поддерживает Иран, гораздо меньше военных средств, чем было ранее. "Ресурсов [у Ирана] становится все меньше", - считает он.