Парламент Армении принял в первом чтении проект Закона о назначении в ряде случаев мягкого наказания

Национальное собрание РА в первом чтении проголосовало за представленный правительством законопроект О внесении дополнения в Уголовный кодекс. Как передает «Арменпресс», в некоторых случаях в отношении лиц, не достигших шестнадцати лет, беременных женщин или лиц, имеющих детей до восьми лет, предлагается применять более мягкое наказание, что предусмотрено законом.

Проектом закона на момент вынесения приговора в отношении указанных лиц может быть установлено более мягкое наказание, если самым мягким видом наказания, предусмотренным соответствующей статьей специальной части данного Кодекса, является арест.

Такое регулирование позволяет суду избежать таких ситуаций, когда, не сумев применить меру пресечения в виде заключения под стражу, он бывает вынужден применить более строгий вид наказания - лишение свободы, тем самым сводя на нет цель, преследуемую указанной гуманистической нормой.

В случае непропорционального применения наказания предусмотренное регулирование предоставляет суду возможность назначить более мягкое наказание.

Проект разработан Министерством юстиции Республики Армения.