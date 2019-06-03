Мэй считает визит Трампа в Великобританию возможностью укрепить партнерство с США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает начинающийся в понедельник государственный визит в Великобританию президента США Дональда Трампа возможностью для укрепления партнерства между двумя странами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении главы правительства, распространенном ее канцелярией.

"Это важная неделя для особых отношений [Великобритании и США], открывающая возможность еще больше укрепить наше тесное партнерство", - сказала Мэй.

Глава правительства подчеркнула, что Великобритания является крупнейшим инвестором в американскую экономику, как и США в британскую, и тесные экономические и торговые связи двух стран способствуют созданию рабочих мест и росту благосостоянию граждан по обе стороны Атлантики.

"Наши отношения в сфере безопасности глубже, шире и технически совершеннее, чем у кого бы то ни было еще, - продолжила Мэй. - Благодаря проводимым военным операциям, непревзойденному обмену разведданными и приверженности НАТО глобальное лидерство наших стран остается в основе международного мира и стабильности. Поэтому я с нетерпением жду момента, когда поприветствую президента Трампа в Великобритании, а также возможности сделать еще сильнее и прочнее связи между нашими странами".

Трамп вместе с первой леди Меланьей совершает своей первый государственный визит в Соединенное Королевство по приглашению Ее Величества Елизаветы II. Как сообщила представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, в понедельник их будет ждать торжественная церемония в Букингемском дворце, где они смогут встретиться с британским монархом и другими членами королевской семьи. В этот же день президент США и первая леди посетят Вестминстерское аббатство, где возложат венки к расположенной там могиле неизвестного солдата. Вечером запланирован ужин у королевы.

Во вторник Трамп проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании, а также встретится с представителями деловых кругов двух стран и посетит прием в Уинфилд-Хаусе - резиденции посла США в Риджентс-парке. На встрече с Мэй американский лидер планирует затронуть тему сделки о свободной торговле, которую две страны могут заключить в течение нескольких месяцев после Brexit, чтобы помочь Лондону компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС.