Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июнь

Своим первым рейсом на армянский рынок выходит новая авиакомпания


На армянский рынок вышла новая авиакомпания “Армения Эйрвейз”, которая с 15 июня начнет осуществлять регулярные рейсы Ереван – Тегеран – Ереван.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор авиакомпании Армения Эйрвейз, Арлен Давудян.

“Наша компания совершает первый полет. В самолете - 112 мест.  Сейчас у нас 2 самолета, но будет эксплуатироваться еще один”, - отметил Давудян.

Полеты будут совершаться на самолете модели “BAe 146-300” каждый понедельник, четверг и в субботу, а с 24 июня – ежедневно.




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