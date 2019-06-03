Своим первым рейсом на армянский рынок выходит новая авиакомпания

На армянский рынок вышла новая авиакомпания “Армения Эйрвейз”, которая с 15 июня начнет осуществлять регулярные рейсы Ереван – Тегеран – Ереван.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор авиакомпании Армения Эйрвейз, Арлен Давудян.

“Наша компания совершает первый полет. В самолете - 112 мест. Сейчас у нас 2 самолета, но будет эксплуатироваться еще один”, - отметил Давудян.

Полеты будут совершаться на самолете модели “BAe 146-300” каждый понедельник, четверг и в субботу, а с 24 июня – ежедневно.