Рикотский тоннель в Грузии закроют c 3 по 7 июня

Рикотский тоннель, расположенный на 143-м километре международной автомобильной трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Е-60), по которой пролегает маршрут почти всех проходящих через Грузию транзитных грузов, в течение четырех суток будет закрыт. Как передает Арменпресс, об этом сообщил департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Как отмечает департамент, движение через тоннель для всех видов автотранспорта будет запрещено с 08:00 часов 3 июня до 08:00 часов 7 июня для проведения профилактических работ, связанных с летним сезоном.

По его информации, в этот период транспортный поток будет переведен на объездную дорогу.

Рикотский автодорожный тоннель, длина которого составляет 1750 метров, был построен в 1983 году.