Парламент Армении принял проект о введении пошлины на импортируемый цемент в размере 14 тысяч драмов

Национальное собрание РА во втором чтении полностью приняло пакет смежных проектов и дополнений в Закон РА “ О государственной пошлине”. Как передает «Арменпресс», пакет предлагает установить госпошлину на импортируемый из Ирана цемент в размере 14 тысяч драмов.

Проект закона был принят 85 голосами “за”, 16 – “против” и 3 воздержавшихся.

Председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по экономическим вопросам, Бабкен Тунян отметил, что до голосования они не смогли встретиться с застройщиками, и сделают это после голосования.

“В частности, предметом их протеста является то, что Закон “О государственной пошлине” мы принимаем с нарушением закона, то есть, мы не имеем права вносить его в действие раньше 6 месяцев, хочу сказать, что в правовом плане мы делаем все правильно. Мы прервали сессию на 20 минут, чтобы смогли поговорить с этими людьми и проголосовать. К сожалению, поскольку они опоздали, мы примем участие в голосовании, потом встретимся с этими людьми и обоснуем, что и почему мы это делаем”, - сказал Тунян.

19 апреля парламент Армении на пленарном заседании принял законопроект, однако против проголосовали оппозиционные фракции “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения”. Партия “Просвещенная Армения” предлагала не принимать проект и инициировать его обсуждения и слушания. “Процветающая Армения” предлагала ввести госпошлину и на клинкеры, являющиеся сырьем для создания цемента. После принятия проекта в первом чтении была создана рабочая группа, в которой прошли обсуждения с производителями и застройщиками цемента.