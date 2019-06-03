В апелляционном суде состоится судебное заседание по решению не прекращать уголовное преследование Кочаряна на основании неприкосновенности

3 июня в апелляционном уголовном суде Армении под председательством Вазгена Рштуни состоится рассмотрение жалобы адвоката Ованеса Худояна против решения суда первой инстанции о непрекращении уголовного преследования второго президента Армении Роберта Кочаряна на основании неприкосновенности личности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила группа защиты Кочаряна.

Апелляционный уголовный суд Армении 29 мая получил уголовное дело в отношении Роберта Кочаряна и других, которое было передано судье Армену Даниеляну. 23 мая Генпрокуратура Армении опротестовала два решения, принятые судьей суда общей юрисдикции Еревана, Давидом Григоряном по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Содержание апелляции следующее: “Отменить решение суда общей юрисдикции первой инстанции Еревана (Аван) в отношении Роберта Седраковича Кочаряна (часть 1 статья 300.1, часть 4 пункт 2 статья 311 Уголовного кодекся РА) об избрании в отношении него в качестве меры пресечения личной гарантии от 18.05.2019 г. и мерой пресечения избрать арест”.

18 мая суд общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк под председательством Давида Григоряна изменил меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство президента Арцаха Бако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информационной системе Datalex, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 г. по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “ Ти Эс Эс Эс Си Армения”, Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года, при содействии Самвела Майрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 309.000.000 драм РА, экв. 1 000 000 долларов США. В то же время скрывая и искажая истинный характер и происхождение указанной суммы, легализовал доходы в особо крупных размерах, полученные преступным путем.

Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в том, что он, будучи в 2008 году начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Армения, при соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй РА.

Юрий Хачатуров обвиняется в том, что в 2008 году, являясь заместителем министра обороны Республики Армения, начальником Ереванского гарнизона, в соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй.

Армену Геворкяну предъявлено обвинение в том, что он, с февраля 2006 года по 21 апреля 2008 года, занимая должности руководителя аппарата президента РА и секретаря Совета национальной безопасности, используя свое должностное положение, путем устранения препятствий и путем указаний содействовал Президенту РА Роберту Кочаряну с целью свержения конституционного строя РА. Кроме того, Армен Геворкян за содействие в осуществлении действий в пользу Сильвы Амбарцумян, в апреле 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна получил от нее взятку в особо крупных размерах - 309.000.000 драм РА, экв. 1 000 000 долларов США. В то же время скрывая и искажая истинный характер и происхождение указанной суммы, легализовал доходы в особо крупных размерах, полученные преступным путем.