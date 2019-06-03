Парламент Армении единогласно проголосовал за ограничение рекламы лиц, предлагающих услуги нелицензированного кредитного посредничества

Национальное собрание РА во втором чтении полностью приняло проект Закона РА О внесении дополнений в Кодекс РА “Об административных правонарушениях” от фракции “Просвещенная Армения”.

Как передает «Арменпресс», проект был принят 111 голосами.

Проектом предусмотривает штраф в двухтысячекратном размере минимальной заработной платы за осуществление рекламы лиц, предлагающих услуги кредитного посредничества, не имеющего лицензии, а за повторение в течение четырех лет – в четырехтысячекратном размере минимальной заработной платы.