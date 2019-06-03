Парламент Армении единогласно проголосовал за ограничение рекламы лиц, предлагающих услуги нелицензированного кредитного посредничества
Национальное собрание РА во втором чтении полностью приняло проект Закона РА О внесении дополнений в Кодекс РА “Об административных правонарушениях” от фракции “Просвещенная Армения”.
Как передает «Арменпресс», проект был принят 111 голосами.
Проектом предусмотривает штраф в двухтысячекратном размере минимальной заработной платы за осуществление рекламы лиц, предлагающих услуги кредитного посредничества, не имеющего лицензии, а за повторение в течение четырех лет – в четырехтысячекратном размере минимальной заработной платы.
- 12:06 Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение
- 12:01 Парламент Армении принял в первом чтении проект Закона о назначении в ряде случаев мягкого наказания
- 11:57 СМИ: министры обороны США и Южной Кореи обсудили возобновление диалога с КНДР
- 11:55 Мэй считает визит Трампа в Великобританию возможностью укрепить партнерство с США
- 11:48 Своим первым рейсом на армянский рынок выходит новая авиакомпания
- 11:18 Рикотский тоннель в Грузии закроют c 3 по 7 июня
- 11:12 Парламент Армении принял проект о введении пошлины на импортируемый цемент в размере 14 тысяч драмов
- 11:00 В апелляционном суде состоится судебное заседание по решению не прекращать уголовное преследование Кочаряна на основании неприкосновенности
- 10:59 Трамп заявил, что понимает сомнения Помпео по "сделке века"
- 10:56 Парламент Армении единогласно проголосовал за ограничение рекламы лиц, предлагающих услуги нелицензированного кредитного посредничества
- 10:54 Парламент Армении принял проект изменений в ряде законодательных пунктов относительно осужденных, арестованных и арестованных лиц
- 10:48 МО Армении объявляет конкурс на назначение на военную службу в группу современных технологий специалистов высоких технологий
- 10:47 Роухани заявил, что США должны сами вернуть нормальные условия для диалога с Ираном
- 10:35 Аппарат премьер-министра Армении будет иметь 720 сотрудников, утвержден устав Офиса главного комиссара по делам диаспоры
- 10:29 МО Армении продало земельный участок по цене ниже рыночной, ущерб, нанесенный государству, составляет 51.500.000 драмов: Следственный комитет
- 10:28 Никол Пашинян 3 июня продолжает находиться в отпуске
- 10:26 СМИ: на западе Канады разбился небольшой самолет
- 10:20 Защитник прав человека опубликовал указатель по правам людей с инвалидностью
- 10:18 Трамп объявил, что его советник по экономическим вопросам покидает свой пост
- 10:17 Президент Армен Саркисян посетил остров Святого Лазаря
- 10:13 В деталях Boeing обнаружили дефекты
- 10:03 СМИ: сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом
- 10:00 Зограб Мнацаканян совершит рабочий визит на Кипр
- 10:00 Национальное собрание продолжает очередное четырехдневное заседание
- 09:52 Ким Чен Ын сходил на концерт с якобы приговоренным к каторге чиновником
- 09:48 Трамп призвал Россию и Иран прекратить бомбардировки в Идлибе
- 09:43 Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию
- 09:38 В первой декаде июня погода будет жаркой: прогноз Гагика Суреняна
- 02.06-17:00 Реконструированный стадион общины Спандарян носит имя отца Генриха Мхитаряна – Гамлета Мхитаряна
- 02.06-16:46 Омбудсмен Армении обсудил с послом РФ вопросы, касающиеся прав армян в России
- 02.06-15:17 Госминистр Арцаха Григорий Мартиросян участвовал в церемонии открытия первенства Европы CONIFA и пресс-конференции
- 02.06-15:04 На полигоне «Камхуд» ЮВО в Армении прошел этап всероссийской военно- патриотической игры «Зарница»
- 02.06-14:30 До решения проблемы с зарплатой многие сотрудники Sasstex будут работать в прежнем режиме
- 02.06-14:13 Спасатели перенесли в безопасное место змей, обнаруженных в четырех районах РА
- 02.06-13:15 В Армении станет жарче на 5-6 градусов
21:00, 30.05.2019
Просмотрели 1052 раз Сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили конкретные шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
16:23, 28.05.2019
Просмотрели 1033 раз Накануне финала Евролиги — «Арсенал»-«Челси»
20:14, 27.05.2019
Просмотрели 1012 раз Глава МИД Армении обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ вопрос полноценного вовлечения Арцаха в переговорный процесс
19:00, 27.05.2019
Просмотрели 991 раз Венецианская комиссия готова поддержать реформы судебно-правовой системы Армении: письмо Букиккио Пашиняну
15:25, 27.05.2019
Просмотрели 976 раз Коллектив оперного театра против избрания Назени Гарибян председателем Совета управления оперным театром