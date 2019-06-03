Парламент Армении принял проект изменений в ряде законодательных пунктов относительно осужденных, арестованных и арестованных лиц

Национальное Собрание РА во втором чтении полностью приняло представленный правительством пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О содержании задержанных и арестованных лиц” и О внесении изменений в Закон РА “Об идентификационных картах”.

Как передает «Арменпресс», проект разработан совместно с Министерством юстиции Армении и аппаратом защитника прав человека.

По проекту будет урегулирован вопрос о переводе осужденного из одного уголовно - исполнительного учреждения в другое. Отныне будет учитываться и наличие возможных контактов с осужденным и его близкими родственниками. Арестованным лицам должна быть предоставлена возможность длительных свиданий. Предусматривается также отмена законодательного ограничения, согласно которому право на краткосрочный выезд не могут иметь те осужденные, которые обвиняются в совершении тяжкого преступления. Краткосрочный выезд с целью размещения детей в детдом или к близким родственникам будет предоставлен во всех случаях, когда ребенок осужденного оказался в трудных жизненных условиях.

По проекту предусмотрено также предоставление идентификационной карты арестованным и задержанным лицам. В уголовно-исполнительных учреждениях осужденные имели такую возможность, а задержанные и арестованные лица - не имели.

Проект был принят 110 голосами.