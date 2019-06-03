МО Армении объявляет конкурс на назначение на военную службу в группу современных технологий специалистов высоких технологий

Министерство обороны Армении совместно с Центром кибербезопасности “Айтек” для нужд Вооруженных сил объявляет конкурс с целью отбора специалистов в области информационных коммуникационных технологий и высоких технологий в группу современных технологий.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, в конкурсе могут принять участие представители призывники, подлежащие призыву во время летнего призыва, по следующим специальностям: программирование, сетевая / системная администрация, кибербезопасность.

Призывники, желающие принять участие в конкурсе, до 23 июня могут быть зарегистрированы на на сайте: atmk.mil. am.

Для вопросов действуют также и электронная почта: [email protected] и телефон: + 374 10 294416.