МО Армении продало земельный участок по цене ниже рыночной, ущерб, нанесенный государству, составляет 51.500.000 драмов: Следственный комитет

В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по признакам части 1 статьи 375 Уголовного кодекса РА в следственном управлении главного военного следственного управления Следственного комитета РА, было выявлено, что государству причинен ущерб в размере 51.500.000 драмов РА.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, в частности, в октябре МО РА в форме прямой продажи за 38.000.000 драмов был отчужден земельный участок, находящийся в Ереване, однако, согласно заключению судебно-товароведческой, судебно-строительно-технической и судебно-бухгалтерской экспертизы, средняя рыночная цена земельного участка, по состоянию на день отчуждения, могла составить около 89.500.000 драмов.

То есть ущерб, нанесенный государству, составляет 51.500.000 драмов.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.