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СМИ: на западе Канады разбился небольшой самолет


Три человека погибли при крушении небольшого самолета в провинции Альберта (Канада). Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел почти сразу после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт. Борт следовал в соседнюю провинцию Саскачеван, но спустя некоторое время пропал с радаров. Обломки самолета были обнаружены в 30 км от пункта вылета. В авиакатастрофе погибли три человека. Их личности не разглашаются.

По факту крушения самолета начато расследование. Других подробностей не сообщается.

 




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