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Защитник прав человека опубликовал указатель по правам людей с инвалидностью


Защитник прав человека опубликовал указатель по правам людей с инвалидностью. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе офиса Защитника прав человека Армении, при содействии USAID в рамках программы “Стимулирование защиты прав человека в Армении для всех”, указатель включает ответы на вопросы, которые помогут людям с инвалидностью полноценно реализовывать свои права.

В частности, затронуты следующие вопросы:

Какие права имеет лицо с инвалидностью?

По каким законам защищаются их права?

К кому может обратиться человек с инвалидностью для защиты своих прав?

Как реализовать защиту прав в административном и судебном порядке?

Как получить поддержку защитника прав человека и др.?

Подробности в указателе: http://pashtpan.am/images/Ughecuyc.pdf




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