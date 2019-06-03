Защитник прав человека опубликовал указатель по правам людей с инвалидностью
Защитник прав человека опубликовал указатель по правам людей с инвалидностью. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе офиса Защитника прав человека Армении, при содействии USAID в рамках программы “Стимулирование защиты прав человека в Армении для всех”, указатель включает ответы на вопросы, которые помогут людям с инвалидностью полноценно реализовывать свои права.
В частности, затронуты следующие вопросы:
Какие права имеет лицо с инвалидностью?
По каким законам защищаются их права?
К кому может обратиться человек с инвалидностью для защиты своих прав?
Как реализовать защиту прав в административном и судебном порядке?
Как получить поддержку защитника прав человека и др.?
Подробности в указателе: http://pashtpan.am/images/Ughecuyc.pdf