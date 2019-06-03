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Президент Армен Саркисян посетил остров Святого Лазаря


Президент Армении Армен Саркисян посетил остров Святого Лазаря. Как передает «Арменпресс», фотографии о визите Армен Саркисян опубликовал на своей странице в Инстрагам со следующей надписью: ”Выходные на острове Святого Лазаря”.

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Շաբաթավերջը՝ Սուրբ Ղազար կղզում Weekend with the Mkitarist monks on the Armenian island St Lazar #ArmenSarkissian #NounehSarkissian #ArmenianPresident

Публикация от Armen Sarkissian (@president_armensarkissian)

Армен Саркисян посетил остров Святого Лазаря с супругой, Нуне Саркисян.

Президент Армении Армен Саркисян в двухдневном отпуске.

Остров Святого Лазаря находится в ближних водах Венецианского залива, в северной Италии, непосредственно к западу от острова Лидо. Он принадлежит Конгрегации Мхитаристов, здесь же Кафедральный собор конгрегации. В 1717 году правящим Советом Венеции он был передан группе армянских монахов.

Мхитар и его семнадцать монахов построили монастырь, восстановили старую церковь и расширили остров.




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