Президент Армен Саркисян посетил остров Святого Лазаря

Президент Армении Армен Саркисян посетил остров Святого Лазаря. Как передает «Арменпресс», фотографии о визите Армен Саркисян опубликовал на своей странице в Инстрагам со следующей надписью: ”Выходные на острове Святого Лазаря”.

Армен Саркисян посетил остров Святого Лазаря с супругой, Нуне Саркисян.

Президент Армении Армен Саркисян в двухдневном отпуске.

Остров Святого Лазаря находится в ближних водах Венецианского залива, в северной Италии, непосредственно к западу от острова Лидо. Он принадлежит Конгрегации Мхитаристов, здесь же Кафедральный собор конгрегации. В 1717 году правящим Советом Венеции он был передан группе армянских монахов.

Мхитар и его семнадцать монахов построили монастырь, восстановили старую церковь и расширили остров.