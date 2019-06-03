СМИ: сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом

Сотрудники Секретной службы США открыли в воскресенье огонь по человеку, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, сотрудники Секретной службы, в задачу которой входит охрана главы государства, сделали мужчине несколько устных предупреждений, после чего открыли огонь.

Как отмечает "Синьхуа", инцидент произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп покинул Белый дом. Американский лидер в настоящий момент направляется в Великобританию с государственным визитом.

О том, в каком состоянии сейчас находится мужчина, не сообщается.