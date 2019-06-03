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Зограб Мнацаканян совершит рабочий визит на Кипр


Министр иностранных дел Армении, Зограб Мнацаканян с 3 по 4 июня с рабочим визитом посетит Кипр для участия в трехстороннем совещании на уровне глав МИД Армения – Греция - Кипр. Как передает «Арменпресс», об этом на официальном сайте Facebook сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ходе визита запланированы также и встречи с высокопоставленными чиновниками Кипра и представителями армянской общины.




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