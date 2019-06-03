Зограб Мнацаканян совершит рабочий визит на Кипр

Министр иностранных дел Армении, Зограб Мнацаканян с 3 по 4 июня с рабочим визитом посетит Кипр для участия в трехстороннем совещании на уровне глав МИД Армения – Греция - Кипр. Как передает «Арменпресс», об этом на официальном сайте Facebook сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ходе визита запланированы также и встречи с высокопоставленными чиновниками Кипра и представителями армянской общины.