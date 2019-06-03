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Национальное собрание продолжает очередное четырехдневное заседание


Национальное собрание Армении продолжает начавшееся на прошлой неделе очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», парламент продолжит обсуждение законопроекта О внесении дополнения в Налоговый кодекс, предложенного фракцией “Процветающая Армения”.

На голосование будет вынесен также ряд проектов, обсужденных на предыдущем заседании.

На повестке дня также представление годового сообщения о деятельности Центрального банка Республики Армения и ряд других законопроектов.




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