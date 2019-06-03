Трамп призвал Россию и Иран прекратить бомбардировки в Идлибе

Президент США Дональд Трамп призвал в воскресенье Россию, власти Сирии и Иран прекратить осуществлять бомбардировки на территории провинции Идлиб в Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее сообщение глава Белого дома разместил в Twitter.

"Слышал, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят изо всех сил провинцию Идлиб в Сирии и в массовом порядке убивают многих мирных жителей. Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!" - написал политик.

В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Великобританию Трамп отметил: "Мне не нравится то, что происходит в Сирии с Идлибом. Они без разбора убивают много, много мирных жителей".

Ситуация в районе Идлиба обострилась в начале мая, с 21 мая боевики ежедневно предпринимают массированные атаки на позиции правительственных войск.