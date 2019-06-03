Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию

Президент США Дональд Трамп прибывает в понедельник с первым государственным визитом в Великобританию, откуда затем отправится в Ирландию и Францию. В ходе своего европейского турне он проведет встречи с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй, главой правительства Ирландии Лео Варадкаром, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Поездка, совмещенная с государственным визитом в Соединенное Королевство, приурочена к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Основные торжества по этому поводу пройдут в английском Портсмуте и самой Нормандии.

Трамп вместе с первой леди Меланьей совершает визит по приглашению королевы Елизаветы II. Как сообщила представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, их будет ждать торжественная церемония в Букингемском дворце, где они смогут встретиться с британским монархом и другими членами королевской семьи. В этот же день президент США и первая леди посетят Вестминстерское аббатство, где возложат венки к расположенной там могиле неизвестного солдата. Вечером запланирован ужин у королевы.

Самая активная роль в программе госвизита будет возложена на принца Чарльза, который заменит на торжествах своего 97-летнего отца принца Филипа, отошедшего в связи с преклонным возрастом от выполнения обязанностей члена королевской семьи.

Во вторник Трамп проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании, а также встретится с представителями деловых кругов двух стран и посетит прием в Уинфилд-Хаусе - резиденции посла США в лондонском Риджентс-парке, где к нему также присоединится Чарльз. На встрече с Мэй американский лидер планирует затронуть тему сделки о свободной торговле, которую две страны могут заключить в течение нескольких месяцев после Brexit, чтобы помочь Лондону компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС. Однако, как подчеркнули в Белом доме, каких-либо прорывов по этому вопросу в этот раз не ожидается.