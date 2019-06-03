В первой декаде июня погода будет жаркой: прогноз Гагика Суреняна

В Араратской долине и Ереване 5 - 6 июня температура воздуха в дневные часы достигнет + 38 - 39 градусов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологической службы МЧС, Армении Гагик Суренян.

“В течение всей нашей метеорологической истории, в первой декаде июня в Араратской долине и Ереване подобная температура никогда не наблюдалась”, - написал Гагик Суренян.