Реконструированный  стадион  общины  Спандарян носит имя отца Генриха Мхитаряна – Гамлета  Мхитаряна

2 июня в Спандарянской общине Ширакской области открылся футбольный стадион имени Гамлета Мхитаряна - нападающего ФК «Арарат», отца капитана сборной Армении, Генриха Мхитаряна.

Как сообщает «Арменпресс», такое решение принял совет старейшин общины.

В беседе с журналистами глава общины Спандарян Аветик Мхитарян отметил, что при поддержке бывшего депутата Самвела Фарманяна был открыт стадион, на реконструкцию которого было инвестировано 37 миллионов драмов.

«Работа началась в 2017 году. Стадион был построен еще в 1980гг.", - сказал он.

По его словам, с тех пор ограда полностью обвалилась, но сейчас она восстановлена. Рядом со стадионом раздевалка со всеми удобствами.

На открытии стадиона присутствовали жители общины, губернатор Ширакской области Тигран Петросян, полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян с матерью Мариной Тащян и сестрой Моникой Мхитарян, а также экс-депутат НС РА Самвел Фарманян.

«Спасибо за то, что сохранили память моего отца, и сейчас у меня много эмоций, немного взволнованных. Я надеюсь, что здесь будут интересные футбольные матчи», - сказал Мхитарян.

Губернатор Ширака выразил уверенность, что после открытия этого стадиона мы еще услышим имена знаменитых футболистов из общины Спандарян.

После торжественной церемонии открытия состоялся футбольный матч между клубом Спандаряна «Сипан» и командой спортивных журналистов Армении.