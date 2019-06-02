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Омбудсмен Армении обсудил с послом РФ  вопросы, касающиеся прав  армян в  России


Омбудсмен Армении Арман Татоян принял Чрезвычайного и полномочного посла России в Армении Сергея Копыркина.

Как стало известно Арменпресс с сайта   Защитника прав человека республики в Facebook, стороны обсудили проблемы, касающиеся защиты прав армян, проживающих в России или уехавших в страну в поисках заработка, а также вопросы регионального сотрудничества между аппаратами омбудсменов обеих стран с этой целью.

Защитник прав человека Армении Арман Татоян подчеркнул важность сотрудничества с Уполномоченным по правам человека в РФ, в результате которого вопросы армян, сталкивающихся с проблемами в России, становятся предметом обсуждения. В связи с этим  ЗПЧ РА Арман Татоян выразил  благодарность также послу России.

В завершение встречи стороны выразили готовность развивать сотрудничество с целью укрепления защиты прав человека.




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