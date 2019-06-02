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Госминистр Арцаха Григорий  Мартиросян  участвовал в  церемонии открытия  первенства Европы  CONIFA и пресс-конференции 


Государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян перед началом  CONIFA Sportsbet.io European Football Championship 2019, состоявшемся в Степанакерте 1 июня,  провел совместную  пресс-конференцию с руководством CONIFA и организационным комитетом.   

«Такое масштабное мероприятие проводится в Арцахе впервые. В прошлом году, подав заявку на проведение чемпионата CONIFA, Арцах стремился представить себя молодой, спортивной, мирной и ориентированной на будущее страной, идущей за своей мечтой. Поэтому мы сделали все, чтобы провести  это исключительное для Арцаха событие  на высоком уровне.

За это время были отремонтированы 4 стадиона,   они могут принять до 14 000 спортсменов. Мы также планируем более 50 культурных мероприятий и масштабную церемонию открытия.

К сожалению, не все команды, подавшие  заявки на  участие, смогли принять участие в чемпионате, но это не помешало нам  устроить настоящий праздник Арцаху и нашим гостям», - сказал государственный министр.

«Мы объединяем команды со всех континентов. Мы представляем 370 миллионов человек. Мы действительно поражены теплым отношением народа Арцаха. Одна из миссий CONIFA  в этом чемпионате – представить Арцах  миру»,  - отметил президент  ConiFA  Пер-Андерс Блинд.

«Я уверен, что у нас будет фантастический чемпионат. Я ценю огромную работу, проделанную в последние месяцы. Убежден также, что  состоявшийся в Арцахе чемпионат станет примером  в  организации и проведении всех будущих чемпионатов», - сказал президент  структуры  CONIFA  в  Европе  Альберто Ришио.

Затем на стадионе имени Степана Шаумяна началась церемония открытия чемпионата. После торжественного марша стран-участниц с официальным вступительным словом выступили президент Республики Арцах Бако Саакян и президент Конфедерации Пер-Андерс Блинд. После официальной части  стадион был преобразован в концертную площадку,  где  блистали звезды Арцаха,  Армении были  и других стран. Особенным  гостем был Маноло Гиппс, заразивший всех  испанскими ритмами. Вечер завершился великолепным фейерверком и масштабной  постановкой «Арцаха» Артура Григоряна.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций  CONIFA (Confederation of Independent Football Associations) — футбольная организация, образованная 7 июня 2013 года. Объединяет футбольные ассоциации и   сборные стран (непризнанные и частично признанные страныавтономии внутри признанных странэтнические сборные), которые официально не были включены в состав ФИФА и континентальные конфедерации. Включает соревнования по футболу, футзалу, пляжному  футболу и др. Организация состоит из 54 федераций. CONIFA Sportsbet.io European Football Cup 2019 – третий  чемпионат Европы.




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