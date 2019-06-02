Госминистр Арцаха Григорий  Мартиросян  участвовал в  церемонии открытия  первенства Европы  CONIFA и пресс-конференции 

Государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян перед началом CONIFA Sportsbet.io European Football Championship 2019, состоявшемся в Степанакерте 1 июня, провел совместную пресс-конференцию с руководством CONIFA и организационным комитетом.

«Такое масштабное мероприятие проводится в Арцахе впервые. В прошлом году, подав заявку на проведение чемпионата CONIFA, Арцах стремился представить себя молодой, спортивной, мирной и ориентированной на будущее страной, идущей за своей мечтой. Поэтому мы сделали все, чтобы провести это исключительное для Арцаха событие на высоком уровне.

За это время были отремонтированы 4 стадиона, они могут принять до 14 000 спортсменов. Мы также планируем более 50 культурных мероприятий и масштабную церемонию открытия.

К сожалению, не все команды, подавшие заявки на участие, смогли принять участие в чемпионате, но это не помешало нам устроить настоящий праздник Арцаху и нашим гостям», - сказал государственный министр.

«Мы объединяем команды со всех континентов. Мы представляем 370 миллионов человек. Мы действительно поражены теплым отношением народа Арцаха. Одна из миссий CONIFA в этом чемпионате – представить Арцах миру», - отметил президент ConiFA Пер-Андерс Блинд.

«Я уверен, что у нас будет фантастический чемпионат. Я ценю огромную работу, проделанную в последние месяцы. Убежден также, что состоявшийся в Арцахе чемпионат станет примером в организации и проведении всех будущих чемпионатов», - сказал президент структуры CONIFA в Европе Альберто Ришио.

Затем на стадионе имени Степана Шаумяна началась церемония открытия чемпионата. После торжественного марша стран-участниц с официальным вступительным словом выступили президент Республики Арцах Бако Саакян и президент Конфедерации Пер-Андерс Блинд. После официальной части стадион был преобразован в концертную площадку, где блистали звезды Арцаха, Армении были и других стран. Особенным гостем был Маноло Гиппс, заразивший всех испанскими ритмами. Вечер завершился великолепным фейерверком и масштабной постановкой «Арцаха» Артура Григоряна.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций CONIFA (Confederation of Independent Football Associations) — футбольная организация, образованная 7 июня 2013 года. Объединяет футбольные ассоциации и сборные стран (непризнанные и частично признанные страны, автономии внутри признанных стран, этнические сборные), которые официально не были включены в состав ФИФА и континентальные конфедерации. Включает соревнования по футболу, футзалу, пляжному футболу и др. Организация состоит из 54 федераций. CONIFA Sportsbet.io European Football Cup 2019 – третий чемпионат Европы.